Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН на 20 лет

«Под мандат ООН перевести Крым еще не предлагали. У Сикорского желание какое — сделать на 20 лет жизнь крымчан невыносимой. Чтобы все было не так хорошо, как сегодня, когда население полуострова живет полноценной жизнью и радо тому, что находится в составе России. Сикорскому стоит подумать о передаче под мандат ООН каких-то других территорий, например, испанской Каталонии. Пусть они там референдумы проводят. Крыму это все не нужно. Нам не важно, признают ли это в других странах. Самое главное, что признают россияне», — заявил Цеков.