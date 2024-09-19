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Стала известна дата встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Президент США Джо Байден 26 сентября примет в Вашингтоне украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря американского правительства Катрин Жан-Пьер, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

Источник: Reuters

«В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вице-президент Харрис также отдельно встретится с президентом Зеленским в Белом доме», — говорится в заявлении.