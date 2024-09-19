ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в южном Ливане

«Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту. Если вы хотите напасть на нас, нацельтесь на бойцов “Хезболлы”, не будьте трусами и не втягивайте в это наших мирных жителей», — призвал Насралла в своей речи.