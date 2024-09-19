Заговорщики по устранению Лукашенко оценивали проект в $10 млн

Зенкович проинформировал, что первоначальный план по захвату власти предусматривал «классический военный переворот». «До рассвета части, которые принимают участие в мятеже, должны были покинуть места своей дислокации. Часть сил отводилась на блокирование Минска, чтобы не подошли подкрепления. Танковый батальон должен был дойти до Острошицкого Городка (местонахождение резиденции Лукашенко — прим. ТАСС), заблокировать его и взять всех, кто там находится, в плен, а в случае сопротивления предполагалось устранить людей», — рассказал Зенкович. Вторая часть сил, продолжил он, должна была выдвинуться в сторону центра Минска, захватить резиденцию президента и основные средства массовой информации. По словам Зенковича, «если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета». Также в качестве возможного рассматривался план по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, который в дальнейшем был отклонен.