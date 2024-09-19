Заговорщики по устранению Лукашенко оценивали проект в $10 млн

«Цена вопроса, по нашим расчетам, составляла порядка 10 млн долларов. Мне кажется, что это достаточно реалистичная сумма. Примерно в такую стоимость бюджет действительно мог вписаться», — отметил Зенкович.
Он пояснил, что по $3 млн планировалось выделить задействованным в перевороте военным, радикальным группам и вооруженным боевикам, находившимся в Белоруссии. «Еще $1 млн оставался в резерве на случай непредвиденных расходов», — сказал Зенкович. Фигурант дела сообщил, что финансирование искали на Украине, Израиле и США. «Я вел переговоры с Игорем Коломойским. Мы считали, что это украинский олигарх, который вкладывается в различные рискованные проекты, и он может поучаствовать в подобном проекте», — отметил Зенкович. Он также уточнил, что «в случае положительного результата и получения власти, расчет с теми, кто финансирует, осуществлялся бы путем приватизации государственных предприятий и передачи их в руки иностранцам».
Сценарии переворота.
Зенкович проинформировал, что первоначальный план по захвату власти предусматривал «классический военный переворот». «До рассвета части, которые принимают участие в мятеже, должны были покинуть места своей дислокации. Часть сил отводилась на блокирование Минска, чтобы не подошли подкрепления. Танковый батальон должен был дойти до Острошицкого Городка (местонахождение резиденции Лукашенко — прим. ТАСС), заблокировать его и взять всех, кто там находится, в плен, а в случае сопротивления предполагалось устранить людей», — рассказал Зенкович. Вторая часть сил, продолжил он, должна была выдвинуться в сторону центра Минска, захватить резиденцию президента и основные средства массовой информации. По словам Зенковича, «если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета». Также в качестве возможного рассматривался план по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, который в дальнейшем был отклонен.
Зенкович также рассказал, что заговорщики планировали взять заложников, которых можно было использовать в переговорах в случае неудачного развития событий. «В частности, звучало имя Николая Лукашенко (младший сын президента Белоруссии — прим. ТАСС). И его должны были использовать в процессе торга, переговоров, разговоров, давления», — уточнил Зенкович. Он также сказал, что заговорщиками были составлены списки должностных лиц, которых предполагалось интернировать. Среди них были премьер-министр Роман Головченко, глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и ряд других. «Если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление, естественно, армия применяет армейские способы. Это значит просто пуля в лоб», — отметил Зенкович.
По его словам, авторы плана по захвату власти не скрывали, что в результате в стране будет пролита кровь. «С нашей точки зрения, военный переворот — это был единственный шанс исправить те ошибки, которые были допущены Тихановской (экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года — прим. ТАСС) и ее людьми», — сказал осужденный.
Минский областной суд 5 сентября 2022 года признал юриста Зенковича, политолога Александра Федуту и лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева виновными по делу о заговоре с целью захвата власти и приговорил их к 11, 10 и 10 годам лишения свободы соответственно. В начале июля 2024 года стало известно, что Костусев был помилован президентом Белоруссии и вышел на свободу.