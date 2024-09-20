Кадыров: Маск дистанционно отключил подаренный электропикап Cybertruck

Кадыров тогда не стал молчать, а сделал новый пост, прикрепив к нему скриншот с твитом Маска и посоветовав бизнесмену «не обращать внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ». «Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец! P.S. Кстати, отдельное спасибо за Starlink (согласно официальным данным, Starlink не поставляются в Россию и не используются российскими военными. — “Газета.Ru”). Скорость связи в зоне СВО вообще огонь», — отметил глава Чечни.