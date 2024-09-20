Совет ЕС утвердил предложенный главой ЕК список еврокомиссаров

«Сегодня совет по общему согласию с избранным президентом Еврокомиссии одобрил список лиц, которых она предлагает для назначения членами Еврокомиссии», — отмечается в заявлении совета.
В документе напоминается, что члены ЕК еще должны быть утверждены голосованием Европарламента, после чего ЕК назначается квалифицированным большинством Европейского совета.
Еврокомиссаров назначают на следующие пять лет, до 31 октября 2029 года.
17 сентября ЕС обнародовал новый состав Еврокомиссии на следующие пять лет. Он начнет работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены Европарламентом. Так, фон дер Ляйен сообщила, что утвердила бывшую премьер-министра Эстонии Каю Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности.
Ранее, 16 сентября, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил об уходе со своего поста из-за несогласия с действиями Урсулы фон дер Ляйен. По словам Бретона, несколько дней назад глава ЕК предложила Парижу отозвать его кандидатуру в составе Еврокомиссии нового созыва. Он поделился мнением, что причиной решения фон дер Ляйен стали ее «личные мотивы».
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 18 июля по итогам голосования в Европарламенте была переизбрана на второй пятилетний срок. В тот же день она указала в своей политической программе, что обещает сделать ЕС оборонным союзом.