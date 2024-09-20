Совет ЕС утвердил предложенный главой ЕК список еврокомиссаров

17 сентября ЕС обнародовал новый состав Еврокомиссии на следующие пять лет. Он начнет работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены Европарламентом. Так, фон дер Ляйен сообщила, что утвердила бывшую премьер-министра Эстонии Каю Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности.