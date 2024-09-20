Европарламент одобрил резолюцию с призывом арестовать президента Венесуэлы

Резолюцию поддержали 309 парламентариев, против выступил 201, еще 12 воздержались. ЕП признал законно избранным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Документ призывает руководство Евросоюза (ЕС) и его стран-членов сделать все возможное, чтобы господин Гонсалес вступил в должность 10 января 2025 года (когда планируется инаугурация).
«Депутаты Европарламента… призывают региональных игроков и международное сообщество оказать максимальное давление на режим Мадуро и его ближайшее окружение, чтобы они приняли демократическую волю венесуэльского народа, признав Эдмундо Гонсалеса законным и демократически избранным президентом», — подчеркивается в резолюции.
Эдмундо Гонсалес поблагодарил ЕП из Испании, куда он бежал в начале сентября, потому что на родине ему грозит арест. «Мы, венесуэльцы, хотим того же, чего добились европейцы: жить в свободе и демократии. В качестве избранного президента я благодарю Европарламент за это признание», — написал он в соцсети X.
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. По данным Национального избирательного совета страны, Николас Мадуро, занимающий пост президента с 2013 года, победил с 51,2% голосов, Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявила о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. По всей стране прошли массовые протесты.