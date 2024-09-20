Европарламент одобрил резолюцию с призывом арестовать президента Венесуэлы

Эдмундо Гонсалес поблагодарил ЕП из Испании, куда он бежал в начале сентября, потому что на родине ему грозит арест. «Мы, венесуэльцы, хотим того же, чего добились европейцы: жить в свободе и демократии. В качестве избранного президента я благодарю Европарламент за это признание», — написал он в соцсети X.