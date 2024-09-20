США заявили о намерении ужесточить санкции против российской нефти

«Что касается лишения военной машины финансов, то здесь все дело в энергетике, — полагает он. — И я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок. Это те направления, на которых нужно прилагать усилия. Я бы сказал, что для достижения наших целей нам следует активизироваться».