США заявили о намерении ужесточить санкции против российской нефти

Говоря о попытках США оказать санкционное давление на Россию, он отметил: «Я думаю, это включает два направления деятельности: обезвредить российскую военную машину и лишить ее финансирования. Нашими инструментами являются санкции и меры экспортного контроля».
«Обезвреживание российской военной машины зависит от изменения заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах России, или от транзитной доставки грузов. В этом отношении Китай является самым злостным нарушителем нашего санкционного режима, но это также Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны», — утверждал Сингх, курирующий вопросы мировой экономики.
«Что касается лишения военной машины финансов, то здесь все дело в энергетике, — полагает он. — И я думаю, мы приближаемся к тому, что сможем говорить о гораздо более жестком режиме применительно как к теневому флоту, так и к тем объемам нефти, которые Россия в состоянии поставлять на рынок. Это те направления, на которых нужно прилагать усилия. Я бы сказал, что для достижения наших целей нам следует активизироваться».
Страны Группы семи (G7), Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.
Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.