Украинские силы в начале нападения на Курскую область стянули в этот район большое количество техники, в том числе сотни танков и бронетехники, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире ВГТРК.



«На момент этого блицкрига в общей сложности на этом направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — сказал он.



Минобороны 19 сентября сообщило, что Украина с начала боевых действий в Курской области потеряла 122 танка, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин и т. д. Из-за уничтожения большого количества техники ВСУ используют «заначку», тяжелую технику, например, танки Leopard, сказал командир «Ахмата».



Также Алаудинов предрек, что специальная военная операция завершится до конца этого года, поскольку «нет такой силы, которая смогла бы нас остановить». Если же конфликт не закончится, то он перейдет в «совсем другую стадию», к которой не будет готов Запад, и он будет пытаться договориться на российских условиях, считает военный.



Как сообщило Минобороны в сводке за 19 сентября, российские силы в Курской области сорвали попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Борки Суджанского района, Кремяное, Любимовка и Обуховка Кореневского районов. Также были отражены три попытки украинских сил прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Глушковского района. Удары по позициям ВСУ наносят как на российской территории, так и в Сумской области Украины.



Общие потери украинской армии за время боевых действий в Курской области российское военное ведомство оценило почти в 15 тыс. человек.