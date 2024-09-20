Альтернативную службу можно пройти в санаториях, интернатах и библиотеках

Теперь в список входят профессии библиотекарь, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционная медсестра, метеоролог и другие. Список учреждений, где можно пройти такую службу, расширили за счет санаториев, больниц, центров социального обслуживания и интернатов ряда регионов, в число которых вошёл и Хабаровский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Список профессий и должностей, на которые могут быть трудоустроены молодые люди, проходящие альтернативную службу, очень широк. Он включает в себя более 200 различных вариантов, среди которых: водитель автобуса, помощник воспитателя, акушер, артист балета, оркестра или цирка, врач общей практики, бухгалтер, программист и преподаватель.
Выбор организаций, где можно проходить альтернативную службу, также впечатляет. Сюда входят как известные учреждения, такие как Большой театр и училище при консерватории в Москве, так и медицинские центры в Крыму и Мордовии.
В соответствии с новым приказом Министерства труда, в список вошли новые профессии: библиотекарь, врач, контролирующий занятия физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционная медсестра, инженер по метрологии, гидролог и метеоролог.
Расширился и перечень учреждений, где можно пройти такую службу. Теперь в него вошли санатории и интернаты из Бурятии, Якутии, Татарстана, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской и других областей. Среди них туберкулезные и психоневрологические санатории и диспансеры, районные больницы и центры социального обслуживания, а также региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— Альтернативная служба, безусловно, должна быть, но сложнее военной она не может быть априори. Очень сложно придумать альтернативную службу, которая будет труднее военной, — рассказал Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин. Ежегодно около полутора-двух тысяч молодых людей, получивших повестку о призыве, выбирают альтернативную гражданскую службу вместо военной. Право на альтернативную службу возникает в двух случаях: если убеждения или вероисповедание призывника несовместимы с прохождением военной службы, или если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.
На сайте Министерства обороны указано, что призывник должен обосновать свои взгляды, убеждения и нравственные принципы. Это можно сделать в свободной форме, написав заявление.
Заявления рассматриваются на призывной комиссии, и в случае одобрения альтернативщики отправляются работать либо на гражданские должности в Вооруженные силы на 18 месяцев, либо в гражданские государственные учреждения на 21 месяц.