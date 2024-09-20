Альтернативную службу можно пройти в санаториях, интернатах и библиотеках

— Альтернативная служба, безусловно, должна быть, но сложнее военной она не может быть априори. Очень сложно придумать альтернативную службу, которая будет труднее военной, — рассказал Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин. Ежегодно около полутора-двух тысяч молодых людей, получивших повестку о призыве, выбирают альтернативную гражданскую службу вместо военной. Право на альтернативную службу возникает в двух случаях: если убеждения или вероисповедание призывника несовместимы с прохождением военной службы, или если он является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.

На сайте Министерства обороны указано, что призывник должен обосновать свои взгляды, убеждения и нравственные принципы. Это можно сделать в свободной форме, написав заявление.

Заявления рассматриваются на призывной комиссии, и в случае одобрения альтернативщики отправляются работать либо на гражданские должности в Вооруженные силы на 18 месяцев, либо в гражданские государственные учреждения на 21 месяц.