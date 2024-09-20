«Плохие новости для Шольца». На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ

«Немцы постепенно свыкаются с реальностью <…> по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографической ситуации, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций», — говорится в статье.
Как отмечается в материале, ранее жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение своей экономики. Однако настоящим шоком для них стала новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen, а также решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ. Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, пишут авторы со ссылкой на телевизионный опрос.
При этом, как отметили в издании, немецкому правительству крайне сложно исправить ситуацию за счет бюджетных вливаний из-за конституционных ограничений на размер госдолга.
«Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции. Еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны. <…> Последние экономические показатели точно не прибавят ему шансов (остаться канцлером. — Прим. ред.)», — резюмируется в материале.
По подсчетам РИА Новости, средний темп роста ВВП Германии за время нахождения Олафа Шольца на посту федерального канцлера оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза — всего 0,57%.
Ранее глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европеи падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
В понедельник компания Intel объявила о заморозке планов по строительству нового завода в Магдебурге, а также проектов в Польше на два года.
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