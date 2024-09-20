«Плохие новости для Шольца». На Западе заговорили об апокалипсисе в ФРГ

Как отмечается в материале, ранее жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение своей экономики. Однако настоящим шоком для них стала новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen, а также решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ. Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, пишут авторы со ссылкой на телевизионный опрос.