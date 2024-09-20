Губернатор Игорь Кобзев встретился с семьей бойца СВО из Иркутска

В Иркутске губернатор региона Игорь Кобзев встретился с семьей погибшего «за ленточкой» разведчика. Как сообщил глава области в своем тг-канале, военнослужащий Артём Балсунаев с первых дней спецоперации принимал в ней непосредственное участие. Мужчина с героизмом стоял на стороне интересов Родины и мужественно защищал товарищей. Так отзываются о бойце и его знакомы: смелый, волевой, ответственный.