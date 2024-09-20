Олег Кожемяко и глава РЭО Буцаев обсудили развитие утилизации отходов в Приморье

На встрече в Москве губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев обсудили создание в регионе мощностей для переработки коммунальных отходов и закупку специализированной техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В крае планируется построить современные экологичные комплексы для сортировки и утилизации мусора. Проектно-сметная документация на эти объекты будет разработана в следующем году. Проекты, стоимостью 17,8 миллиарда рублей и с общей мощностью обработки 519 тонн в год, реализуются на основе концессионных соглашений.
Денис Буцаев отметил, что запланировано создание проектных компаний для реализации этих объектов в сотрудничестве с правительством края.
Олег Кожемяко подчеркнул, что достигнутые соглашения позволят улучшить ситуацию с утилизацией отходов в крае.
«Определились с развитием такой важной и нужной отрасли, как утилизация коммунальных отходов. В ней накопились определенные проблемы — практически в каждом муниципалитете техника не справляется с вывозом мусора, не хватает контейнеров, мощностей по переработке. Обсудили все эти вопросы и приняли решения, на реализацию которых заложим средства в бюджете-2025. Это закупка дополнительных мусоровозов, контейнеров», — сказал губернатор.
Кроме того, глава региона добавил, что РЭО поможет с приобретением мусоросортировочных, перегрузочных станций.
Напомним, в Приморье появятся новые мусорные площадки и комплексы по утилизации отходов. Усовершенствование системы обращения связано с новым подходом к мусорной реформе региона. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на специальном совещании дал соответствующие распоряжения главам муниципалитетов и профильных ведомств. Отметим, что для для завершения мусорной реформы Приморью потребуется почти 18 млрд рублей до конца 2030 года. Такой объем инвестиций необходим на создание и реконструкцию семи объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.