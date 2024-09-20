Олег Кожемяко и глава РЭО Буцаев обсудили развитие утилизации отходов в Приморье

«Определились с развитием такой важной и нужной отрасли, как утилизация коммунальных отходов. В ней накопились определенные проблемы — практически в каждом муниципалитете техника не справляется с вывозом мусора, не хватает контейнеров, мощностей по переработке. Обсудили все эти вопросы и приняли решения, на реализацию которых заложим средства в бюджете-2025. Это закупка дополнительных мусоровозов, контейнеров», — сказал губернатор.