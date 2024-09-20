Погранпереход на Большом Уссурийском построят к 2026 году

Развитие острова Большой Уссурийский обсудили в ходе III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». Участие в панельной сессии на эту тему приняли представители власти и бизнеса, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Реализация международных проектов на этой территории стала возможной после подписания Единой концепцией развития острова в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНР. Главный из пунктов — появление нового пограничного перехода, который станет одним из драйверов развития территории.
В ходе дискуссии участники обсудили, планы и сроки, говорили об условиях реализации проекта. В том числе и климатических, которые необходимо учитывать.
Как напомнила и.о. министра экономического развития Хабаровского Валентина Филоненко, глава государства поставил задачу завершить строительство погранперехода в 2026 году. Китайские партнеры также планируют ввести пункт пропуска на своей стороне к этому времени.
При этом, как отметила Валентина Владимировна, все профильные ведомства Хабаровского края работают над тем, чтобы «максимально сдвинуть сроки влево». Губернатор региона Дмитрий Демешин держит вопрос на личном контроле.
«Проект является знаковым дипломатическим», — подчеркнула его важность Валентина Филоненко.
Особый акцент на панельной сессии сделали на перспективах развития туризма на Большом Уссурийском. Главная задача — регион не должен стать сугубо транзитным. Туристы должны хотеть задержаться здесь на несколько дней.
«Для этого нам совместно с бизнесом необходимо создавать новую инфраструктуру. Расширять действующую», — подчеркнул и.о. первого заместителя министра туризма Хабаровского края Михаил Сафронов.