Лавров предупредил о готовности России отстаивать свои интересы в Арктике

Россия полностью готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», фрагмент которого опубликован на сайте МИД РФ.
По его словам, все чаще Североатлантический альянс стал обращать свои взоры на Арктический регион, заявляя, что в виду географического расположения там есть его интересы.
«Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим, сейчас это проявляется и в других регионах», — отметил Лавров.
Он добавил, что все разговоры блока о том, что он является оборонительным альянсом и занимается только обороной территорий своих стран-членов, это «от лукавого». Арктика — это не территория НАТО, отметил министр.
Желание глобализироваться, легитимизироваться, а также самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма распространяется на Арктический регион. НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике.
Россия полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане, подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что в НАТО заинтересовались идеей создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, в ближайшее время этот план поступит на рассмотрение руководства альянса.