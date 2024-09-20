Мэр Хабаровска посетил реконструируемый сквер на улице Аксенова

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, накануне объект посетил мэр Сергей Кравчук. На площадке установлены качели, лавочки, детская площадка, зона для катания на самокатах и проложены прогулочные дорожки. Для удобства отдыхающих здесь установили фонарное освещение, видеонаблюдение и водоотведение.
В сопровождении подрядчиков и жителей Пятой площадки градоначальник осмотрел сквер. Он отметил, что территорию нужно сделать комфортной и удобной, чтобы время здесь могли проводить люди младшего, среднего и пенсионного возрастов. Сергей Кравчук подчеркнул:
«Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города».
Ожидается, что ремонтные работы завершатся в начале октября. Здесь появятся спортивные объекты — теннисный стол и баскетбольное кольцо. Обновление сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, площадку под благоустройство выбрали сами жители путем голосования.