Мэр Хабаровска посетил реконструируемый сквер на улице Аксенова

В сопровождении подрядчиков и жителей Пятой площадки градоначальник осмотрел сквер. Он отметил, что территорию нужно сделать комфортной и удобной, чтобы время здесь могли проводить люди младшего, среднего и пенсионного возрастов. Сергей Кравчук подчеркнул: