Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска посетил реконструируемый сквер на улице Аксенова

В Хабаровске продолжается обновление сквера по улице Аксенова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, накануне объект посетил мэр Сергей Кравчук. На площадке установлены качели, лавочки, детская площадка, зона для катания на самокатах и проложены прогулочные дорожки. Для удобства отдыхающих здесь установили фонарное освещение, видеонаблюдение и водоотведение.

В сопровождении подрядчиков и жителей Пятой площадки градоначальник осмотрел сквер. Он отметил, что территорию нужно сделать комфортной и удобной, чтобы время здесь могли проводить люди младшего, среднего и пенсионного возрастов. Сергей Кравчук подчеркнул:

«Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города».

Ожидается, что ремонтные работы завершатся в начале октября. Здесь появятся спортивные объекты — теннисный стол и баскетбольное кольцо. Обновление сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, площадку под благоустройство выбрали сами жители путем голосования.