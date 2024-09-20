Михаил Котюков: обращения жителей региона станут основой краевых программ

Напомним, что прошел год, как главой региона стал Михаил Котюков.
За две недели по телефонам горячей линии и в социальных сетях от жителей региона поступило более 3 тысяч обращений.
Вопросы жителей края традиционные и касаются самых злободневных тем: работа ЖКХ, общественный транспорт, строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, здравоохранение, соцвыплты и пр.
Наибольшее число звонков и сообщений поступило от жителей Красноярска, Рыбинского, Емельяновского и Нижнеингашского районов.
В прямом эфире Михаил Котюков ответил на аудио- и видеовопросы красноярцев, на обращения из прямого включения телеканала, дал ответы на темы, поднятые в социальных сетях.
Всего за два часа прямого общения с жителями региона Михаил Котюков ответил более чем на 30 вопросов. За время прямой линии поступило 600 звонков.
В ходе эфира Губернатор края дал ряд оперативных поручений главам территорий, руководителям профильных министерств и ведомств. Кроме этого, вопросы, направленные на прямую линию, будут отработаны органами власти в ближайшее время.
В завершении эфира, глава края отметил: «Вопросы, присланные на прямую линию, позволят сформировать траекторию для принятия решений на уровне края. Учитывая ваши предложения, мы сформируем краевые программы. Не на все обращения успел ответить лично, поэтому каждый вопрос разберем отдельно и дадим письменный ответ. Такой формат будем продолжать, и в конце года подведем итоги работы».
Следующую прямую линию Михаил Котюков планирует провести после формирования бюджетов и нацпроектов на уровне страны, ближе к концу года подвести итоги прошедшего и поговорить о планах на следующие.