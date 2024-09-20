Михаил Котюков: обращения жителей региона станут основой краевых программ

В завершении эфира, глава края отметил: «Вопросы, присланные на прямую линию, позволят сформировать траекторию для принятия решений на уровне края. Учитывая ваши предложения, мы сформируем краевые программы. Не на все обращения успел ответить лично, поэтому каждый вопрос разберем отдельно и дадим письменный ответ. Такой формат будем продолжать, и в конце года подведем итоги работы».