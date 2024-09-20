Bloomberg: Секретная служба изучает пост Маска о покушениях на Байдена и Харрис

Секретная служба США проверяет удаленную публикацию миллиардера Илона Маска в соцсети Х, в которой он после покушения на Дональда Трампа обратил внимание, что подобного не происходит с демократами.
«Секретная служба изучает публикацию Маска», — пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию Bloomberg.
Поясняется, что сотрудники Секретной службы должны установить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц.
Угроза президенту или вице-президенту США — это уголовно-наказуемое деяние, которое может обернуться тюремным сроком до 5 лет.
Напомним, речь идет о публикации Маска, сделанной им после повторного покушения на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа. «И никто даже не пытается убить Байдена (президент США Джо Байден — прим. ред.) или Камалу (вице-президент США Камала Харрис — прим. ред.)», — написал бизнесмен.
Этот пост вызвал волну критики среди пользователей, которые сочли его «опасным» и «безответственным». Маск удалил публикацию, отметив, что «урок усвоен». Однако в Секретной службе Белого дома заявили, что знают об удаленном посте.