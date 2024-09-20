«Это возмущает, но мы же понимаем, для чего это сделано. Для того, чтобы у наших жителей, у нашей диаспоры, которая находится в Российской Федерации, не было возможности комфорта для голосования. Действительно, где-то на Западе избирательных участков открылось намного больше, чем на предыдущих выборах. Но это боязнь», — заявила она.
По словам Гуцул, жители Республики Молдова относятся к сокращению избирательных участков крайне негативно. Она напомнила, что на такую территорию, как Российская Федерация, было выделено пять избирательных участков, что в разы меньше, чем было во время парламентских выборов в 2021 году.
Она убеждена, что подобные действия лишний раз свидетельствуют о страхе властей Молдовы, что «народ не поддерживает данного президента».
«Как мы уже видим, некоторых кандидатов не зарегистрировали и также лишают права избирать», — отметила Гуцул, добавив, что в будущем ожидает еще больших «сюрпризов» от властей.
Ранее, 18 сентября, Партия социалистов в Молдавии оспорила решение Центральной избирательной комиссии сократить число участков для проживающих в России избирателей на предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС. Отмечается, что ЦИК открыла всего пять избирательных участков на территории РФ, учитывая, что в стране проживает около 400 тыс. граждан Молдовы. Примечательно, что в Италии, где изъявили желание принять участие в выборах лишь 2495 человек, будет организовано 60 избирательных участков.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Центризбиркома Молдавии открыть только пять избирательных участков на территории РФ было принято под надуманным предлогом и является вопиющим нарушением прав человека. Как отметила дипломат, данное решение уже вызвало негативный резонанс в самой Молдавии, а молдаване, проживающие в России, расценили его как откровенную дискриминацию.
До этого, 15 сентября, Захарова указала, что президент Молдавии Майя Санду внедрена Западом для разрушения культуры своего народа как «человек-терминатор». Она также добавила, что эти политики используют символику и культурные знания, говорят на родных языках, однако «детонируют» по указанию Запада. Таким образом, все они подрывают и историю, и традиции своих стран.
Ранее, 12 сентября, у здания ЦИК Молдавии прошла акция протеста, организованная лидером партии «Шанс» Алексеем Лунгу против действующего президента страны Майи Санду. По словам протестующих, власти борются с «неудобными для них союзами». При этом 14 сентября Центральная избирательная комиссия Молдавии отозвала разрешение участвовать в референдуме у оппозиционной партии «Шанс», которая выступает против евроинтеграции.
Референдум об интеграции Молдавии в ЕС пройдет в один день с выборами президента, 20 октября. Согласно Конституции Молдавии, глава государства избирается на четыре года.