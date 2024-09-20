Гуцул назвала страхом решение ЦИК Молдавии сократить число участков в РФ на выборах

«Это возмущает, но мы же понимаем, для чего это сделано. Для того, чтобы у наших жителей, у нашей диаспоры, которая находится в Российской Федерации, не было возможности комфорта для голосования. Действительно, где-то на Западе избирательных участков открылось намного больше, чем на предыдущих выборах. Но это боязнь», — заявила она.