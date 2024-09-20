Мэр Иркутска вручил удостоверения и нагрудные знаки депутатам городской Думы

В мероприятии участвовали руководители органов власти Иркутской области и столицы региона, почетные граждане, представители Общественной палаты города, различных организаций и объединений.
«Вместе с кредитом доверия на избранных депутатов ложится большая ответственность за будущее Иркутска и благополучие его жителей. В ваших силах сделать областной центр городом, в котором хочется жить, работать, создавать семьи. Являясь представительным органом власти муниципалитета, вы первые должны приходить на помощь людям. Сохраняйте практику личного общения с гражданами и при помощи всех возможных средств связи. Пусть энергия, приобретенный опыт, профессиональные знания служат на благо столицы региона и иркутян», — обратился к депутатам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Те депутаты, которые уже имеют опыт работы в городской Думе, знают, как это мало — пять лет, и как много предстоит решить задач. Уверен, что восьмой созыв Думы областного центра продолжит сложившуюся практику сотрудничества, конечная цель которого — благополучие граждан. Мы, со своей стороны, готовы к взаимодействию, можете полностью на нас рассчитывать», — обратился к присутствующим председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
После официального оглашения итогов прошедших выборов мэр Иркутска Руслан Болотов вручил парламентариям удостоверения и нагрудные знаки депутатов Думы города восьмого созыва.
«Сегодня мы благодарим тех, кто нашел в себе силы, желание и волю служить горожанам в такое сложное время. Все мы хотим, чтобы наш город становился более комфортным и благополучным для жизни. Воплотить это можно только единой и надежной командой. Время показало, что консолидированная работа местной власти при поддержке губернатора Иркутской области, региональных правительства и Законодательного собрания дает возможность добиваться наилучших результатов. Страна переживает непростой период, убежден, что новый созыв, состоящий из профессионалов в разных сферах деятельности, будет способен принимать верные решения, доводить начатое до логического завершения», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
В ходе первого заседания вновь избранные депутаты выбрали председателя представительного органа муниципалитета. На данную должность по инициативе Президиума политсовета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был выдвинут Евгений Стекачев. За его кандидатуру проголосовали 30 народных избранников из 31 присутствующих, сообщает пресс-служба мэрии.
«Уверен, что созданный фундамент совместной работы муниципального парламента, мэра Руслана Болотова, администрации города при поддержке губернатора Игоря Кобзева, региональных правительства и Заксобрания будет и дальше способствовать развитию и процветанию столицы Прибайкалья. Ближайшие пять лет не будут легкими. Но мы приложим все усилия, имеющиеся знания, опыт, чтобы оправдать доверие наших избирателей», — подчеркнул Евгений Стекачев.
Также были выбраны заместитель председателя Думы Иркутска на постоянной (освобожденной) основе — депутат Юрий Коренев и замы на непостоянной основе — Алексей Савельев и Александр Друзенко. Помимо этого, определили руководителей и составы постоянных комиссий городской Думы.