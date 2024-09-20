Мэр Иркутска вручил удостоверения и нагрудные знаки депутатам городской Думы

«Сегодня мы благодарим тех, кто нашел в себе силы, желание и волю служить горожанам в такое сложное время. Все мы хотим, чтобы наш город становился более комфортным и благополучным для жизни. Воплотить это можно только единой и надежной командой. Время показало, что консолидированная работа местной власти при поддержке губернатора Иркутской области, региональных правительства и Законодательного собрания дает возможность добиваться наилучших результатов. Страна переживает непростой период, убежден, что новый созыв, состоящий из профессионалов в разных сферах деятельности, будет способен принимать верные решения, доводить начатое до логического завершения», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.