Глава ЕК приехала в Киев. Военная операция на Украине, день 940-й

08:52 Вооруженные силы Украины в начале атаки на Курскую область задействовали более 200 танков и более 400 единиц бронетехники. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
08:41 Пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
08:36 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.
08:35 БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар после обстрела в Горловке в ДНР, сообщает МЧС. Повреждена пожарная автоцистерна, никто не пострадал.
08:20 Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, ему грозит еще один пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
08:11 Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки.
08:07 Украинская ракета сбита над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
08:04 За ночь уничтожено восемь украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 940-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.