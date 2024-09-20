Глава ЕК приехала в Киев. Военная операция на Украине, день 940-й

Над территорией Белгородской области за ночь уничтожили восемь украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Над Курской областью сбили ракету. Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника президента по нацбезопасности Далип Сингх. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она отметила, что прибыла в преддверии отопительного сезона, чтобы обсудить «поддержку со стороны Европы». «Газета.Ru» ведет хронику событий.