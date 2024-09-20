Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США

«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.