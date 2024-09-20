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Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы переговоров по Украине после выборов в США, заявил, что американский внутриполитический календарь не имеет значения, американцы должны изменить свое поведение.

Источник: © РИА Новости

«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией.

дипломатия