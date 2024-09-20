WP назвала неизбежной эскалацию на Ближнем Востоке из-за взрывов в Ливане

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Приписываемая Израилю операция по массовой детонации средств связи в Ливане неизбежно ставит ближневосточный регион на грань масштабного конфликта. Такое мнение высказывается в статье газеты The Washington Post (WP).
По словам ее обозревателя Ишана Тарура, «хотя израильские власти не взяли на себя ответственность за атаки, в частных беседах с американскими чиновниками они подтвердили свою причастность к ним». Взрывы пейджеров были направлены на подрыв боевого потенциала шиитского движения «Хезболлах», однако во время детонации погибли десятки и пострадали тысячи мирных ливанцев, в том числе дети, отмечает политолог. До сих пор остается неясным, какие стратегические цели преследовало израильское руководство в этой операции, считает Тарур.
По его мнению, «изощренность удара поднимает серьезные вопросы о будущем кибервойн, уязвимости цепочек технологических поставок и этичности такого рода операций». Эксперты ООН в области прав человека обвинили Израиль в нарушении норм международного права и «осуществлении одной из форм терроризма», добавил аналитик.