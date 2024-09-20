В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России

«Это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество. Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов. Очень давно под санкциями находятся ключевые звенья нашего энергетического сектора. Эти санкции абсолютно нелегитимны, они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира», — сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.
«В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах», — подчеркнул он.
Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку.