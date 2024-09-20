В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России

«Это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество. Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов. Очень давно под санкциями находятся ключевые звенья нашего энергетического сектора. Эти санкции абсолютно нелегитимны, они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира», — сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.