Губернатор Алексей Текслер раздал награды членам регионального правительства

Члены регионального правительства в Челябинской области получили почти два десятка медалей и почетных званий. Постановления о вручении наград подписал губернатор Алексей Текслер.
Министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе стал заслуженным строителем Челябинской области, министр здравоохранения Татьяна Колчинская — заслуженным работником здравоохранения, министр культуры Алексей Бетехтин — заслуженным работником культуры и искусства, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин — заслуженным работником сельского хозяйства, министр информационный технологий Игорь Фетисов — заслуженным работником связи.
Почетное региональное звание заслуженного экономиста получила министр экономразвития Наталья Лугачева, звание заслуженного работника соцзащиты — министр соцотношений Ирина Буторина. Министр дорожного хозяйства Алексей Начаев теперь заслуженный работник транспорта Челябинской области.
Медали «За вклад в развитие Челябинской области» получили заместители губернатора Анатолий Векшин, Александр Богашов и Сергей Сушков, министр финансов Андрей Пшеницын, а также начальник ГУ по труду и занятости Владислав Смирнов.
Медаль «За заслуги перед Челябинской областью» второй степени присвоили министру тарифного регулирования Татьяне Кучиц.
Медали «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени достались министру образования Виталию Литке, министру общественной безопасности Светлане Костиной, заместителям губернатора Андрею Фалейчику и Алексею Фартыгину.
Напомним, церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора на второй срок состоится 20 сентября.