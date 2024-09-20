Радий Хабиров посетил новый Центр фехтования в Уфе

В соцсетях он отметил, что строителям удалось реализовать задуманные проектом планы.
Центр площадью шесть тысяч квадратных метров имеет 28 дорожек, и одновременно здесь смогут выступать 58 спортсменов.
По словам Радия Фаритовича, «это современный, технологически насыщенный объект», а показал он его для того, «чтобы мальчики и девочки увидели его и пришли в этот красивый вид спорта».
В центре создали доступную среду, комфортно могли заниматься и спортсмены на колясках. Глава Башкортостана поблагодарил олимпийских чемпионов Аделину Загидуллину и Тимура Сафина, а также тренеров, которые прославили башкирскую школу фехтования. Первые соревнования в новом комплексе пройдут совсем скоро, 17 октября.