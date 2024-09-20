Герман Греф и Алексей Текслер открыли кампус IT-школы в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Председатель правления Сбербанка Герман Греф открыли в Челябинске кампус «Школы 21». Он разместился на площадке Южно-Уральского госуниверситета.
Школа — совместный проект Сбера, правительства региона и вуза по подготовке IT-кадров.
— Для нас «Школа 21» — возможность развивать наши компетенции, которые у нас есть, добавлять к ним новое, ну и, собственно, развивать дальше, потому что я очень надеюсь, что мы благодаря «Школе 21», благодаря Южно-Уральскому госуниверситету сможем стать лидерами в айтишных направлениях, напрямую связанных с промышленностью, роботизацией, вопросами искусственного интеллекта. Но, может быть, и пойдем дальше. Мы сегодня обсуждали много интересных проектов, Уверен, что эти проекты будут реализованы в Челябинской области.
Сейчас в новом кампусе обучаются 185 студентов. Для поступления не важен возраст и образование — только желание освоить новую профессию.