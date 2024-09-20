Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и Китая

Документы опубликованы на сайте офиса главы государства, они вступили в силу накануне, 19 сентября.



В частности, под санкции попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), несколько научно-исследовательских институтов и предприятий, зарегистрированных в России и Китае.



Среди физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России Александр Федорко.



Западные страны обвиняли Иран в передаче беспилотников и ракет России. И Москва, и Тегеран эти обвинения отвергали.



Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне военной операции России. Под ограничения Киева попадают политики, чиновники, бизнесмены и артисты. Санкции против России также вводят страны Запада. Москва считает ограничительные меры незаконными и бесперспективными.