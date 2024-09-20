Bloomberg: Секретная служба США изучает пост Маска о покушениях на Байдена и Харрис

Это не первый случай, когда посты Маска в соцсетях привлекают внимание властей. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Маска в мошенничестве из-за его публикации о возможности выкупа Tesla из расчета $420 за акцию. Согласно досудебному соглашению между Tesla и комиссией, достигнутому в сентябре того же года, Маск обязался выплатить $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, сохранив при этом должность генерального директора компании.