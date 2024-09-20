Кроме того, в этом же указе, подписанном президентом, отмечено награждение медалью ордена «Родительская слава» супругов Шестериных из Воронежской области. Между прочим, в конце июля президент постановил утвердить звание «Мать-героиня» для жительницы нашего региона Елены Быковой, женщина воспитала 12 детей.
Трех учителей из Воронежа и области наградил Владимир Путин
Сразу три педагога из региона удостоились звания «Заслуженный учитель РФ». Указ о награждении подписал президент страны. Так, высокое звание теперь носит учитель Новоусманского лицея Галина Воронова, а также педагоги из Воронежа — Юлия Бунина, преподающая в гимназии имени Кольцова, и Лариса Фонарева, которая работает в лицее № 1. Награду педагоги получили за многолетний труд в области образования.