Трех учителей из Воронежа и области наградил Владимир Путин

Сразу три педагога из региона удостоились звания «Заслуженный учитель РФ». Указ о награждении подписал президент страны. Так, высокое звание теперь носит учитель Новоусманского лицея Галина Воронова, а также педагоги из Воронежа — Юлия Бунина, преподающая в гимназии имени Кольцова, и Лариса Фонарева, которая работает в лицее № 1. Награду педагоги получили за многолетний труд в области образования.