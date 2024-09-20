Обострение на Ближнем Востоке: что произошло за ночь

По данным венгерского портала Telex, взорвавшиеся в Ливане пейджеры могли быть закуплены болгарской компанией Norta Global у тайваньской Gold Apollo, а не венгерской BAC Consulting, которая выступала только как посредник. Telex утверждает, что Norta Global организовала поставку пейджеров для движения «Хезболла», и эти устройства не попадали в Венгрию. Болгарская компания была основана в 2022 году, принадлежит неназванному гражданину Норвегии и занимается управлением проектами, но не производит продукцию; на её адрес зарегистрировано еще 196 компаний.