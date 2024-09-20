Удары по позициям «Хезболлы»
Израильские силы нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам и объектам «Хезболлы» на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«С сегодняшнего дня ВВС Израиля нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам и дополнительным объектам инфраструктуры террористов, состоящим примерно из 1000 установок, которые были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории», — сказано в официальном сообщении ЦАХАЛ.
Армия также заявила, что эти действия направлены на ослабление инфраструктуры «Хезболлы» для «защиты государства Израиль». Ранее ВВС Израиля уже атаковали несколько десятков пусковых установок, что привело к повреждениям около 30 установок и объектов инфраструктуры.
Подготовка Израиля к массовому подрыву пейджеров
Телеканал ABC узнал о продолжительности израильской операции по подрыву пейджеров на ливанской территории. Источники СМИ утверждают, что Израиль более 15 лет готовил эту операцию, создав ряд подставных компаний для изготовления устройств связи, которые затем были приведены в действие.
Одной из таких фирм была BAC Consulting, зарегистрированная в Будапеште, которая по контракту производила пейджеры под маркой Gold Apollo из Тайваня. Однако венгерское правительство заявило, что BAC Consulting являлась лишь «торговым посредником» и на самом деле ничего не производила.
По данным венгерского портала Telex, взорвавшиеся в Ливане пейджеры могли быть закуплены болгарской компанией Norta Global у тайваньской Gold Apollo, а не венгерской BAC Consulting, которая выступала только как посредник. Telex утверждает, что Norta Global организовала поставку пейджеров для движения «Хезболла», и эти устройства не попадали в Венгрию. Болгарская компания была основана в 2022 году, принадлежит неназванному гражданину Норвегии и занимается управлением проектами, но не производит продукцию; на её адрес зарегистрировано еще 196 компаний.
Пропажа владельца фирмы, связанной с ливанскими пейджерами
Норвежский бизнесмен Ринсон Йоси, владелец болгарской компании Norta Global, которая предположительно причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез 17 сентября во время деловой поездки. Руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST, не смогло с ним связаться и 18 сентября обратилось в полицию.
Полиция Осло начала предварительное расследование, однако нет оснований полагать, что Йоси был осведомлен о закладывании взрывчатки в пейджеры. По данным Daily Mail, владельцем компании Norta Global числится 39-летний норвежец индийского происхождения.