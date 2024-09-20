В Башкирии главы двух администраций сложили свои полномочия

«За последние годы, несмотря на сложности, вызванные пандемией и специальной военной операцией, мы смогли достичь значительных успехов в развитии нашего района. Тем не менее, у нас еще много задач, которые необходимо решить. Принимая во внимание все обстоятельства, я принял решение участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Дуванского района. Если вы доверите мне, я буду продолжать работать на благо нашего района и улучшение жизни жителей», — написал чиновник в своем телеграм-канале.