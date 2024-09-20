Захарова рассказала о планах Киева атаковать Курскую АЭС

«Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что это свидетельствует об «отсутствии малейшей привязки к демократичности, законности, легальности» у украинских властей. По ее словам, Киев перешел от «националистической повестки и националистической диктатуры» к «прямой террористической деятельности».
Захарова также подчеркнула, что за преступлениями властей Украины стоят США и, в первую очередь, Великобритания.
Ранее официальный представитель МИД заявила, что вербовка Киевом боевиков в Идлибе для атак на объекты в Сирии показывает, что украинский террористический спрут разрастается. Она также отметила, что Киев пускает в расход не только своих солдат, но и иностранных наемников.