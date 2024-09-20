Захарова рассказала о планах Киева атаковать Курскую АЭС

«Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры», — сказала она.