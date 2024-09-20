WP: операция по взрывам пейджеров в Ливане может быть только первым этапом войны

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Приписываемая Израилю операция по массовой детонации средств связи в Ливане может быть только первым этапом полномасштабного конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экс-главу израильской разведки «Моссад» Дани Ятома.
По его словам, взрывы пейджеров могут быть «Перл-Харбором» для шиитского движения «Хезболлах». Однако он подчеркнул, что США оказывают сильное давление на Израиль, чтобы последний не начал войну.
«Это операция, которая не существует сама по себе. Это операция, которая может положить начало более решительной войне в Ливане», — уверен Ятом.
При этом издание также отмечает, что все еще неясно, завершена ли операция, которая приписывается еврейскому государству, или движению стоит ждать продолжения. WP указывает и на ограниченные возможности Вашингтона сдерживать своего союзника.
Ранее WP также писала, что ситуация со взрывами пейджеров неизбежно ставит ближневосточный регион на грань масштабного конфликта.