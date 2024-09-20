Замглавы офиса Зеленского провел совещание по выборам

«Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций “Слуги народа”. Конечно, прям слово “выборы” никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны». Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.