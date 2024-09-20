Ильсур Метшин провел заседание градостроительного совета

Накануне в исполкоме Казани под руководством мэра Ильсура Метшина состоялось заседании рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении. Было рассмотрено 14 проектов, которые в дальнейшем должны обсудят на республиканской комиссии под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В мероприятии приняли участие помощник главы региона Олеся Балтусова, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов, главы районных администраций и другие.
Среди рассмотренных проектов была концепция реконструкции базы западного РЭС на улице Клары Цеткин. Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина отметила, что при разработке проекта специалисты внимательно отнеслись к связи пространства с бывшей площадкой Казанского вертолетного завода, а также к расположению объекта вблизи реки Казанки. Промышленное здание планируют выполнить в скромной архитектуре с треугольной крышей, которая поддержит атмосферу пространства. Члены рабочей группы отметили, что на объекте не требуются градостроительные изыски, но при этом пространство могут украсить малыми архитектурными формами.
Участники встречи рассмотрели проект жилого дома на улице Степана Халтурина. Ранее здесь располагалось здание детского сада, его снесли из-за аварийного состояния. Еще одним проектом для обсуждения стал многофункциональный комплекс гостиничного типа на пересечении улиц Петербургской и Ульянова-Ленина. Дизайн здания будет дорабатываться в плане карнизов, кровли и др. Также Ильсияр Тухватуллина рассказала о планах по благоустройству пешеходной зоны по улицам Тихомирнова и Ульянова-Ленина, строительству офисного здании на улице Габдуллы Тукая с террасой на крыше, торгово-офисного здания на улице Некрасова, где планируется воссоздать историческую среду и др.
Рабочая группа обсудила каждый из проектов. В дальнейшем они будут вынесены на заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием Рустама Минниханова.
Камила Вильданова.