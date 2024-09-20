Ильсур Метшин провел заседание градостроительного совета

Участники встречи рассмотрели проект жилого дома на улице Степана Халтурина. Ранее здесь располагалось здание детского сада, его снесли из-за аварийного состояния. Еще одним проектом для обсуждения стал многофункциональный комплекс гостиничного типа на пересечении улиц Петербургской и Ульянова-Ленина. Дизайн здания будет дорабатываться в плане карнизов, кровли и др. Также Ильсияр Тухватуллина рассказала о планах по благоустройству пешеходной зоны по улицам Тихомирнова и Ульянова-Ленина, строительству офисного здании на улице Габдуллы Тукая с террасой на крыше, торгово-офисного здания на улице Некрасова, где планируется воссоздать историческую среду и др.