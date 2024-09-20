«Против своих». Кадыров сделал новое заявление о СВО

В августе Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону спецоперации. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.



Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это «некрасивый» поступок.