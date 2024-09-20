Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Против своих». Кадыров сделал новое заявление о СВО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО.

Источник: © РИА Новости

«Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев», — написал он.

Глава региона отметил, что машины работают без сбоев, а их мобильность, удобство и маневренность очень востребованы в зоне спецоперации.

Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил Кадыров.

В августе Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону спецоперации. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.

Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это «некрасивый» поступок.

Кадыров Рамзан