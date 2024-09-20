Председателем Госсовета Татарстана стал Фарид Мухаметшин

В числе кандидатов также представили депутата от партии КПРФ Хафиза Миргалимова. В своей речи Миргалимов раскритиковал работу Мухаметшина на должности председателя и предложил ему снять свою кандидатуру: «Я предлагаю в дальнейшем, уважаемые товарищи, дать слово оппозиционной партии, если вы допускаете нас к выборам. Мы там тоже работаем, внося определенный вклад в пользу своих избирателей».
«Я думаю, что задача любого человека, который соберется стать председателем, будет как раз в том, чтобы аккуратно, вместе, совместными усилиями [работать], а не только от случая к случаю, вот как сегодня Миргалимов: “вот это так, это так”. Руководитель фракции, полномочия имеете. Вносите для обсуждения вопросы президиумом», — парировал Мухаметшин.
За Фарида Мухаметшина проголосовали 85 депутатов, против — 4. За Хафиза Миргалимова — семь человек.
В своей поздравительной речи раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил избранного председателя и Хафиза Миргалимова со «вторым местом»: «Давайте его тоже поздравим. Уверенное второе место. Ну и пожелания, Хафиз, ну мы же в одной республике. Давай вместе будем работать, спокойно. Мы в одной лодке, не надо силы тратить на то, кто у нас важнее, кто сильнее. Всем понятно, кто», — завершил раис.
Вице-спикерами Госсовета Татарстана избраны Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, которые занимали данные посты и в предыдущем составе парламента.