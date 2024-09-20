Председателем Госсовета Татарстана стал Фарид Мухаметшин

В своей поздравительной речи раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил избранного председателя и Хафиза Миргалимова со «вторым местом»: «Давайте его тоже поздравим. Уверенное второе место. Ну и пожелания, Хафиз, ну мы же в одной республике. Давай вместе будем работать, спокойно. Мы в одной лодке, не надо силы тратить на то, кто у нас важнее, кто сильнее. Всем понятно, кто», — завершил раис.