Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председателем Госсовета Татарстана стал Фарид Мухаметшин

Председателем Госсовета Татарстана седьмого созыва стал Фарид Мухаметшин. Решение было принято путем голосования на первом заседании законодательного органа.

В числе кандидатов также представили депутата от партии КПРФ Хафиза Миргалимова. В своей речи Миргалимов раскритиковал работу Мухаметшина на должности председателя и предложил ему снять свою кандидатуру: «Я предлагаю в дальнейшем, уважаемые товарищи, дать слово оппозиционной партии, если вы допускаете нас к выборам. Мы там тоже работаем, внося определенный вклад в пользу своих избирателей».

«Я думаю, что задача любого человека, который соберется стать председателем, будет как раз в том, чтобы аккуратно, вместе, совместными усилиями [работать], а не только от случая к случаю, вот как сегодня Миргалимов: “вот это так, это так”. Руководитель фракции, полномочия имеете. Вносите для обсуждения вопросы президиумом», — парировал Мухаметшин.

За Фарида Мухаметшина проголосовали 85 депутатов, против — 4. За Хафиза Миргалимова — семь человек.

В своей поздравительной речи раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил избранного председателя и Хафиза Миргалимова со «вторым местом»: «Давайте его тоже поздравим. Уверенное второе место. Ну и пожелания, Хафиз, ну мы же в одной республике. Давай вместе будем работать, спокойно. Мы в одной лодке, не надо силы тратить на то, кто у нас важнее, кто сильнее. Всем понятно, кто», — завершил раис.

Вице-спикерами Госсовета Татарстана избраны Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, которые занимали данные посты и в предыдущем составе парламента.