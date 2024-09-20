Глава Башкирии рассказал о своих книжных предпочтениях.

«Приобрел рассказы для детей, потом большой альбом про старую Уфу. Я люблю смотреть, потом какие-то вещи мы воспроизводим, опираясь на эти альбомы. Также (купил — прим. ред) заветы Акмуллы. Я знаю его главный завет: “Башкиры, учитесь!”, но я полагаю, что у мудрого человека было много заветов».