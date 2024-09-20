Начальник ГАИ Красноярска открыл в новой школе детский автогородок

Начальник красноярской Госавтоинспекции Дмитрий Винничук побывал в новой школе № 160 в микрорайоне Солнечный и открыл там автогородок. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения провели на новой учебной площадке «Школу самокатных наук».
Госавтоинспекторы наглядно показали школьникам, как правильно переходить дорогу, что самокат и велосипед при этом нужно вести рядом, а не катиться на них по «зебре».
Ребята смогли посидеть в настоящем патрульном авто, похвастаться своими знаниями правил дорожного движения, научились пользоваться громкоговорителями.
От дорожных полицейских школьники получили не только новые знания, но и сладкие подарки и памятки по ПДД.