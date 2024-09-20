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Финляндия не считает себя нейтральной с момента вступления в ЕС

Министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что положение о солидарности Лиссабонского договора о ЕС «более четкое», чем обязательство об оказании помощи в рамках НАТО.

Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Финляндия не считает себя нейтральной с момента вступления в Европейский союз в 1995 году, когда страна взяла на себя обязательства по солидарности в рамках объединения. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

В разговоре с Австрийским агентством печати дипломат отметила, что положение о солидарности Лиссабонского договора о ЕС «более четкое», чем обязательство об оказании помощи в рамках НАТО.

«Поэтому Финляндия больше не считает себя нейтральной с момента вступления в ЕС», — приводит ее слова агентство.

Положение о солидарности предписывает странам-членам ЕС «действовать вместе» в случае, если одно из государств подверглось террористической атаке, а также столкнулось с природной или антропогенной катастрофой.

Страна присоединилась к НАТО в 2023 году. Ранее сообщалось, что в Финляндии появятся два штаба НАТО: на юге страны, у грaницы с Россией, в городе Миккели — штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы, и на севере страны — штаб передовых сухопутных сил НАТО (forward land forces, FLF).

НАТО