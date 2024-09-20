Финляндия не считает себя нейтральной с момента вступления в ЕС

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Финляндия не считает себя нейтральной с момента вступления в Европейский союз в 1995 году, когда страна взяла на себя обязательства по солидарности в рамках объединения. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.