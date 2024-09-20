Трамп заявил, что сделал все для евреев, а они голосуют «за врага»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «еврейский народ будет иметь непосредственное отношение» к его возможному поражению на выборах. Его заявление в ходе предвыборного мероприятия в Вашингтоне приводит The New York Times (NYT).



«Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил всего 24% голосов [американских] евреев, — сказал он. — Со мной действительно обращались не очень хорошо, но это история моей жизни».



По его словам, члены Демократической партии «проклинают» американских евреев, а они «голосуют за врага». Это грозит уничтожением Израиля в случае поражения на выборах, считает Трамп. Республиканец добавил, что он должен получить «100% еврейских голосов» из-за своей политики в отношении Израиля.



По состоянию на конец 2022 года численность населения Соединенных Штатов составляла 333,2 млн человек. Евреи составляют чуть более 2% от общего количества жителей США и считаются одной из самых либеральных групп, на что Трамп неоднократно жаловался в ходе предвыборной гонки, пишет NYT.



Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является Камала Харрис. Она неоднократно выражала поддержку Израилю в его противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Вместе с тем она выступала за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.



Трамп также поддерживал израильтян. Он называл войну с ХАМАС «борьбой между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом».