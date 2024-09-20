Песков: Путин не планирует ехать на инаугурацию президента Мексики

«В планах президента не было такой поездки», — сказал господин Песков ТАСС.
Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин рассказал RTVI, что российская сторона получила приглашение на инаугурацию. Он выразил за это признательность Мексике.
«Президент Российской Федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали», — сказал дипломат.
Клаудия Шейнбаум победила на выборах президента Мексики в июне. Она представляла правящую партию Morena. Владимир Путин направлял госпоже Шейнбаум поздравительную телеграмму.