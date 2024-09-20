Песков: Путин не планирует ехать на инаугурацию президента Мексики

Президент России Владимир Путин назначил своего представителя для участия в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум, заявили в МИДе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что сам господин Путин не планировал участвовать в мероприятии.