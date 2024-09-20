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Радий Хабиров рассказал о планах дальнейшего благоустройства Уфы

Радий Хабиров рассказал о планах дальнейшего благоустройства Уфы.

Источник: Башинформ

В ходе знакомства с благоустройством территории у бывшего кинотеатра «Искра» в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал «Башинформу» о планах дальнейшего обновления общественных пространств города.

«Получилось красивое, хорошее место. Мы продолжаем работу по приведению Уфы в порядок. Уже благоустроили большинство парков, сейчас занимаемся парком Лесоводом, в следующем году — парк Ленина, даже в этом году в него зайдем, — рассказал Радий Хабиров. — Город должен быть красивым, дружелюбным к людям, поэтому есть еще чем заниматься. У нас есть видение, понимание новых проектов, компании, которые качественно выполняют работу. Уфимцы тоже стали требовательнее, хотят, чтобы было еще лучше. У нас такая работа, будем делать лучше».