Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен — РИА Новости. Вновь избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, следует из трансляции церемонии в прямом эфире.
В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки, следует из трансляции в соцсети «ВКонтакте» на странице правительства региона.
В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности.
Как сообщалось, избирательная комиссия региона постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, получившего более 1 миллиона голосов избирателей, что составляет 81,28% — это более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.