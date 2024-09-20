Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки, следует из трансляции в соцсети «ВКонтакте» на странице правительства региона.