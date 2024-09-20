«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что полуостров «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины».
Кремль счел абсурдной идею о передаче Крыма под мандат ООН
Предложение о передаче Крыма под мандат ООН для дальнейшего проведения повторного референдума о его статусе является абсурдом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.