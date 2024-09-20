На Украине запретили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Как сообщал в апреле заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан «ограниченно годными», должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.