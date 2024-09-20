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На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщили в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Источник: AP 2023

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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