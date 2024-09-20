На Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в соцсети Facebook*.