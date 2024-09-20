Предложение Польши по Крыму и возможность запрета чайлдфри. Темы брифинга Пескова

У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать: «Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать».