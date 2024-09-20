Олбани
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предложение Польши по Крыму и возможность запрета чайлдфри. Темы брифинга Пескова

Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, возможность запрета движения чайлдфри в России и взрывы пейджеров в Ливане стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в формате видеоконференции.

У главы государства запланированы также несколько встреч «непубличного, рабочего характера».

Российский лидер выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве 26—28 сентября.

О ситуации в Курской области и спецоперации

Российские военные сделают свою работу, контроль на всей территории Курской области будет восстановлен: «У нас в этом никаких сомнений нет».

Чрезвычайная ситуация в районах Курской области, пока находящихся под контролем ВСУ, будет исправлена: «Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена».

Путин ценит усилия регионов, которые оказывают всевозможную помощь армии в ходе спецоперации.

О предложении МИД Польши по Крыму

Кремль считает абсурдным предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона: «Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то».

О возможном запрете движения чайлдфри в России

У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать: «Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать».

О взрывах пейджеров в Ливане

Россия пока не обсуждала взрывы в Ливане с другими странами.

Эта тема является предметом интереса российских спецслужб, «которые будут выполнять свою работу».

О Lada Aura

Управление делами президента оценит надежность Lada Aura, решение пересадить на нее чиновников может быть принято лишь после этого: «У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности автомобилей, которые используются в государственной службе».

Песков Дмитрий