Предложение Польши по Крыму и возможность запрета чайлдфри. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в формате видеоконференции.
У главы государства запланированы также несколько встреч «непубличного, рабочего характера».
Российский лидер выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве
О ситуации в Курской области и спецоперации
Российские военные сделают свою работу, контроль на всей территории Курской области будет восстановлен: «У нас в этом никаких сомнений нет».
Чрезвычайная ситуация в районах Курской области, пока находящихся под контролем ВСУ, будет исправлена: «Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена».
Путин ценит усилия регионов, которые оказывают всевозможную помощь армии в ходе спецоперации.
О предложении МИД Польши по Крыму
О возможном запрете движения чайлдфри в России
У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать: «Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать».
О взрывах пейджеров в Ливане
Россия пока не обсуждала взрывы в Ливане с другими странами.
Эта тема является предметом интереса российских спецслужб, «которые будут выполнять свою работу».
О Lada Aura
Управление делами президента оценит надежность Lada Aura, решение пересадить на нее чиновников может быть принято лишь после этого: «У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности автомобилей, которые используются в государственной службе».