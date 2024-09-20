Депутатам в Ленобласти начали вручать повестки прямо на заседаниях советов

Как отмечает издание, получивших повестки отправят на так называемые мобилизационные сборы, однако, что будет с ними дальше, не уточняется. Однако, судя по содержащимся в законе «О воинской обязанности и военной службе» сведениям, «участники сборов не могут быть направлены в зону боевых действий».