Депутатам в Ленобласти начали вручать повестки прямо на заседаниях советов

В Ленинградской области начался своеобразный мобилизационный эксперимент — повестки вручают военнообязанным депутатам на первых после минувших выборов заседаниях советов депутатов. Об этом сообщают 47news.
Раздача повесток стартовала в Ломоносовском районе, и буквально накануне, 18 сентября, народные избранники получили их в одном из поселений — Лебяженском. Как отметил выбранный главой совета депутатов Сергей Ушаков, из десяти присутствовавших их вручили шестерым.
«Считаю, что депутаты одни из первых должны показать пример. Скинуть лет десять, и я бы сам пошёл. Никогда не скрывался от армии, пошёл после первого курса, и сын мой тоже служил», — цитируют его слова 47news.
Как отмечает издание, получивших повестки отправят на так называемые мобилизационные сборы, однако, что будет с ними дальше, не уточняется. Однако, судя по содержащимся в законе «О воинской обязанности и военной службе» сведениям, «участники сборов не могут быть направлены в зону боевых действий».
Что касается самой инициативы, она возникла на одной из видеоконференций, где присутствовали руководители районов и члены правительства. Об этом изданию рассказал глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.
Он добавил, что есть предписание «отправить определённое количество человек, определённой военно-учётной специальности». Для этого подойдут граждане до 50 лет и годные по здоровью, уточнил чиновник.
Информации о повторении эксперимента в других районах региона пока нет, как нет данных и об аналогичном эксперименте в ЗакСе.
К слову, ранее в Петербурге повестки вручались выходцам из соседних стран, когда они получали российские паспорта.